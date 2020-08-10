«Тинькофф» перезапустил ресторанный кешбэк в мобильном приложении и на сайте Tinkoff.ru с новыми партнерами и новыми сервисами для бронирования ресторанов. Как отмечается в сообщении Тинькофф Банка, сейчас клиенты экосистемы «Тинькофф» могут получить кешбэк в размере до 10% примерно в 50 ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, а также воспользоваться сервисом по подбору ресторана и создать wish-лист с будущими местами для отдыха.

В ближайшее время «Тинькофф» добавит еще несколько сотен ресторанов с кешбэком в разных городах России. Новым партнером «Тинькофф» по начислению ресторанного кешбэка стала платформа «ТоМесто»: как подчеркивается в релизе, это «крупнейший сервис бронирования столиков в России».

В обновленном сервисе пользователи могут найти подходящее заведение по названию, удаленности, рейтингу, типу кухни, среднему чеку, а также размеру кешбэка. Кроме того, в мобильном приложении «Тинькофф» можно сохранять рестораны и кафе в разделе «Избранное», чтобы wish-лист с интересными местами всегда был под рукой.

Также в мобильном приложении «Тинькофф» заработал рекомендательный сервис по подбору ресторана. Пользователям нужно ответить на ряд вопросов, после чего приложение выдаст подборку мест, максимально подходящих под запросы клиента. Рекомендации зависят, например, от того, с кем человек планирует пойти в ресторан, какую кухню любит, хочет ли он расположиться на летней веранде или в зале.

«Тинькофф» также продолжит брендировать двери и витрины ресторанов специальными наклейками. На них указан размер кешбэка, а также QR-код, по которому можно посмотреть интерьер и меню ресторана и даже забронировать столик на ближайшее доступное время через мобильное приложение «Тинькофф» или на сайте Tinkoff.ru.

Чтобы забронировать столик в ресторане и получить за это кешбэк, необходимо:

Зайти в раздел «Сервисы» в мобильном приложении или раздел «Развлечения» на сайте Tinkoff.ru. Выбрать сервис «Рестораны» и настроить сортировку по интересующему признаку. Рестораны с кешбэком можно найти в специальной подборке «Все с кешбэком» и в общем списке — такие места помечены желтой плашкой с размером кешбэка. Выбрать подходящее место и нажать на «Забронировать стол». Расплатиться за посещение любой картой «Тинькофф» (оплачивать со своей карты должен клиент, который бронировал стол).

Клиент получит кешбэк в течение двух недель со дня посещения ресторана, следует из релиза.