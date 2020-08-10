Существующие подходы к формированию оплаты труда педагогических работников российских школ являются непрозрачными и непонятными, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время обсуждения темы утверждения справедливого соотношения окладов и надбавок бюджетникам в партии «Единая Россия».

«Многообразие используемых систем оплаты труда педагогических работников, а также основания для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложность расчета и отсутствие единых подходов к определению размера заработной платы даже на уровне одного муниципалитета сегодня делают процедуру формирования оплаты труда непрозрачной и непонятной для работников», — заявил Басюк.

По его словам, на федеральном уровне «практически отсутствуют регуляторные механизмы воздействия на процесс совершенствования системы оплаты труда».

«Таким образом, на сегодняшний день сложилась ситуация, [когда] для работающих в системе общего образования более 1 миллиона 300 педагогов <…> действуют различные основания для оплаты труда», — подчеркнул Басюк. Первым шагом на пути формирования единых подходов к оплате труда в системе образования «может стать изменение действующего трудового законодательства и внесение изменений в 144 статью».