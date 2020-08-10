Банк России одновременно с объявлением о продлении части регуляторных послаблений и реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики уведомил в понедельник о решении прекратить действие ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

В ЦБ напоминают, что большая часть мер в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года.

В частности, по мнению регулятора, в связи со снятием ограничительных мер в большинстве регионов, снижением количества сотрудников финансовых организаций, работающих удаленно, возобновлением работы офисов финорганизаций и ведомственных учреждений и возможностью их посещения отсутствует необходимость в продлении таких мер, как:

предоставление кредитным организациям возможности дистанционно открывать счета (вклады) клиентам, в том числе индивидуальным предпринимателям и субъектам МСП;

предоставление права кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по 30 сентября 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций;

возможность зачисления пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций с использованием платежных карт, не являющихся национальным платежным инструментом;

возможность применения негосударственными пенсионными фондами упрощенного порядка установления выплат за счет средств пенсионных накоплений, в том числе правопреемникам застрахованного лица, обратившимся за назначением выплат по истечении шести месяцев со дня смерти застрахованного лица, без восстановления срока обращения за выплатой в судебном порядке;

осуществление кооперативами выплат своим членам (пайщикам), ассоциированным членам за счет средств резервного фонда при отнесении таких операций к непредвиденным расходам. Банковских клиентов можно будет еще некоторое время обслуживать по просроченному паспорту В числе прочего банкам рекомендуется до 30 сентября 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года.

Также в Центробанке констатируют, что по сравнению с началом пандемии ситуация с ликвидностью в банковском секторе улучшилась. В результате стабилизации финансовых рынков уменьшилась потребность банков в ликвидности для оплаты маржинальных требований. В июне — июле ускорился рост объема рублевых вкладов граждан (по предварительной оценке, по состоянию на 1 августа их годовой прирост составил 11,6% против 10% на 1 июня). Объем высоколиквидных активов, принимаемых в расчет норматива краткосрочной ликвидности, на балансах системно значимых кредитных организаций (СЗКО) вырос за период с 1 марта по 1 июля 2020 года на 1,3 трлн рублей — до 8,9 трлн. В таких условиях банки не предъявляют спрос на аукционах РЕПО на сроки месяц и год. Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политике, снизив ключевую ставку до 4,25%, в результате чего банки имеют возможность снижать ставки по кредитам, в том числе для малого и среднего бизнеса.

В связи с этим Банк России не продлевает решение не считать нарушением норматива Н26 (Н27) снижение его фактического значения у СЗКО в результате недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней. Регулятор указывает, что при необходимости банки могут использовать для соблюдения норматива Н26 (Н27) безотзывные линии ликвидности, лимит по которым был расширен до 5 трлн рублей, а плата за право пользования снижена с 0,5% до 0,15%. Банк России планирует оценить целесообразность сохранения или пересмотра параметров безотзывных линий ликвидности после 1 апреля 2021 года.

Центробанк утвердил меры по поддержке потребительского кредитования Речь идет о снижении надбавок по новым и снижении буфера по ранее выданным необеспеченным потребительским кредитам.

Также регулятор решил не продлевать действие программы по рефинансированию субъектов МСП в рамках лимита в 500 млрд рублей. Предоставление новых кредитов в рамках данного лимита, как и предполагалось, завершится 30 сентября 2020 года.

При этом механизм рефинансирования под поручительство Корпорации МСП с лимитом в 175 млрд рублей и льготной процентной ставкой сохраняется. В целях обеспечения доступа компаний к банковскому кредитованию в условиях постепенного восстановления доходов ранее снятые отраслевые ограничения на кредитование субъектов МСП, а также ограничения по соотношению видов кредитов в программе стимулирования кредитования под поручительство Корпорации МСП с лимитом в 175 млрд рублей и льготной процентной ставкой будут сохранены до 30 июня 2021 года.

ЦБ принял ряд решений для поддержки малого и среднего бизнеса Регулятор констатирует, что МСБ стал тем сектором экономики, который в наибольшей степени пострадал в результате пандемии и действия ограничительных мер.

Кроме того, в связи с восстановлением фондового рынка с начала пандемии, а также снижением волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам принято решение не продлевать следующие меры:

предоставление кредитным организациям возможности включения операций в шести иностранных валютах (долларах США, евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров/лимитов открытой валютной позиции) по официальному курсу ЦБ на 1 марта 2020 года;

предоставление права кредитным и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020-го, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020-го, — по справедливой стоимости на дату приобретения (данная мера будет действовать до 1 января 2021 года);

предоставление права НПФ, УК ПФР и УК ЗПИФ для квалифицированных инвесторов при расчете стоимости чистых активов принять решение об определении стоимости ценных бумаг, приобретенных в состав активов до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020-го, и долговых ценных бумаг, приобретенных в состав активов с 1 марта по 30 сентября 2020-го, по справедливой стоимости, сложившейся на день их приобретения (данная мера также будет действовать до 1 января 2021 года). Регулятор продлил действие некоторых мер по поддержке экономики В частности, право банков использовать для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II категориям качества, оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года, продлевается до 31 декабря 2020 года.

Помимо этого в Центробанке считают целесообразным возвращение к стандартным надзорным процедурам. В том числе не планируется продлевать решения о неприменении предусмотренных законом мер воздействия к финансовым организациям за нарушения. Подробная информация об этом и других сегодняшних решениях ЦБ приводится в релизе регулятора.