Фондовые торги в РФ завершились в понедельник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,39% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 960,78 пункта. Индекс РТС просел на 0,27% — до отметки 1 267,96.

Бумаги «Яндекса» подешевели на 3%, Мосбиржи — на 2,25%, Сбербанка — на 1,18%, «Полюса» — на 1,03%, МТС — на 0,24%, «Газпрома» — на 0,21%, «Магнита» — на 0,15%. Акции Mail.ru выросли в цене на 0,67%, «Норильского никеля» — на 0,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,04%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в символический минус, не получив достаточной поддержки от внешнего фона», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Российский фондовый рынок в понедельник выглядит довольно слабо при нейтральном новостном потоке и отсутствии ярко выраженных катализаторов. Да, нефть в плюсе, но инвесторы явно не доверяют этой динамике и не торопятся развивать новую волну ралли… Ярких торговых идей сейчас практически нет. Всегда считалось, что август — пора отпусков, отсутствие львиной доли инвесторов создает на площадке вакуум и тишину. В этом году люди если и уходят в отпуск, то недалеко и ненадолго, а вакуум присутствует сам по себе», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.