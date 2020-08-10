Рубль продемонстрировал некоторое укрепление к рублю по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,48 рубля. Евро на тот же момент времени был в минусе на 47 копеек и стоил 86,39 рубля.

С начала торгов было проведено порядка 28,8 тыс. сделок с долларом на сумму около 1,5 млрд долларов и почти 4,8 тыс. сделок с евро на 196 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 73,35—74,01 рубля за доллар и 86,32—87,12 рубля за евро.



«И доллар, и евро к вечеру несколько снижаются, но все еще выглядят достаточно сильными на фоне рубля. «Россиянин», по всей видимости, потянулся следом за нефтью, хотя весь торговый день игнорировал этот драйвер», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков выглядела весьма неоднозначной, в том числе из-за нового обмена санкциями между США и Китаем, который явно не способствовал аппетиту к риску. На этом фоне рубль выглядел более уверенно, получая поддержку с рынка нефти (к концу дня стоимость марки Brent прибавляла более 1%)», — отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, распространенном незадолго до окончания основной валютной сессии в РФ.



«Более заметные потери евро являлись результатом ослабления пары евро/доллар на международных рынках», — уточняет эксперт.