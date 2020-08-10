Екатерина Орлова назначена на должность заместителя председателя правления Россельхозбанка. Об этом сообщили в понедельник в РХСБ, уточнив, что в новой должности она будет курировать программы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса.

Екатерина Орлова окончила Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. Имеет степень MBA от РАНХиГС по направлению «стратегические финансы», следует из релиза.



Карьера Орловой в банковском секторе началась в 2000 году. С 2004 года занимала руководящие позиции в ВТБ 24, Промсвязьбанке, Банке Москвы, «Российском Капитале». С 2017 года занимала должность вице-президента, члена правления Всероссийского Банка Развития Регионов.