Минстрой России предложил смягчить требования к банкам, в которых разрешено открывать счета для капитального ремонта многоквартирного дома. Благодаря этому количество таких кредитных организаций может увеличиться до 50, говорится в пояснительной записке к разработанному министерством проекту постановления правительства, на которую ссылается ТАСС.

«Расширение перечня кредитных организаций позволит открывать специальные счета в небольших и средних банках, которые заинтересованы в привлечении розничных клиентов с небольшими остатками на счетах и в предоставлении таким клиентам кредитных продуктов. Привлечение кредитных средств специальными счетами будет способствовать ускоренной замене лифтового оборудования», — отмечается в пояснительной записке, опубликованной в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, спецсчета для капремонта предлагается разрешить открывать в банках с кредитным рейтингом не ниже уровня «A-(RU)» по национальной шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или не ниже уровня «ruA-» по национальной шкале агентства «Эксперт РА». Кроме того, размер собственного капитала банка должен составлять не менее 10 млрд рублей. Сейчас со счетами для капремонта могут работать банки с рейтингами не ниже «А+(RU)» или «ruА+» и размером собственного капитала не менее 250 млрд рублей.

При этом сохранность средств фондов капитального ремонта на специальных счетах будет обеспечиваться страхованием вкладов, подчеркивается в пояснительной записке. В мае президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 10 млн рублей страховки по некоторым вкладам, в том числе по специальным счетам. Закон вступит в силу с 1 октября 2020 года. Поэтому новые требования к банкам предлагается применять тоже с октября.



Ранее группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект об увеличении количества банков, в которых могут открываться специальные счета для капремонта. При этом парламентарии предлагают определять такие банки не требованиями, установленными постановлением правительства, а критериями надежности, которые устанавливает Банк России на основе национальных рейтингов. По данным авторов законопроекта, сейчас спецсчет может быть открыт лишь в шести банках.