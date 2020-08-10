Всемирный банк намерен выделить на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса до 160 млрд долларов к 30 июня 2021 года. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении ВБ.

«В ответ на пандемию COVID-19 Всемирный банк принял меры для быстрого реагирования и намерен направить до 160 млрд долларов… к 30 июня 2021 года. В 2020 финансовом году (для банка закончился 30 июня. — Прим. ТАСС) Всемирный банк предоставил в общей сложности около 21 млрд долларов в рамках оказания связанной с COVID-19 помощи», — отмечается в документе.



«Поскольку развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным медицинским, социальным и экономическим кризисом, который ставит под угрозу десятилетия прогресса в области развития и ввергает миллионы людей в нищету, миссия Всемирного банка остается как никогда актуальной... Мы продолжаем работать над увеличением нашей поддержки странам с низким уровнем дохода и перенаправлением ресурсов в страны, страдающие от нестабильности, конфликтов и насилия, — отметил президент ВБ Дэвид Малпасс. — В долгосрочной перспективе наши приоритеты сосредоточены на обеспечении широкого экономического роста и повышении средних доходов за счет расширения доступа к таким важнейшим объектам инфраструктуры, как электроэнергия и чистая вода, расширения охвата цифровых финансовых услуг, укрепления верховенства закона и обеспечения роста и развития частного сектора, а также содействия обеспечению транспарентности и устойчивости в вопросах задолженности и инвестиций».