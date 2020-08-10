На межведомственном согласовании находится проект распоряжения правительства об индексации на 3% зарплат работников федеральных учреждений. Об этом, как передает ТАСС, заявила в понедельник замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«В настоящее время проходит межведомственное согласование проект распоряжения правительства об индексации с 1 октября на 3% заработной платы работников федеральных учреждений», — сказала замминистра во время дискуссии в партии «Единая Россия» на тему утверждения справедливого соотношения окладов и надбавок для бюджетников.



«Планируется, что аналогичное решение примут и регионы», — уточнила Мухтиярова.