Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получить право взимать постоянную часть вознаграждения не только по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), но и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), пишет «Коммерсант» . Это следует из письма Ассоциации НПФ и Национальной ассоциации НПФ, направленного в ЦБ. В ассоциациях считают, что снижение рыночных процентных ставок, а значит, доходностей частных фондов приведет к существенному снижению прибыльности и вымыванию капиталов фондов, что станет причиной экономической неэффективности отрасли для инвесторов.

По мнению ассоциаций, в зависимости от параметров пенсионного плана окупаемость НПО происходит не ранее пятого года, в результате в эпоху низких ставок нынешний порядок вознаграждения может остановить развитие сегмента.

В ЦБ отметили, что «существующая система, когда размер вознаграждения зависит от результатов инвестирования пенсионных резервов за год, не отвечает особенностям и многообразию существующих и возможных пенсионных схем». По мнению регулятора, нынешняя система не способствует долгосрочному инвестированию пенсионных резервов. Однако говорить о параметрах новой системы вознаграждения в ЦБ считают преждевременным.

Как отмечают эксперты, при снижении доходности фондового рынка НПФ не могут покрывать необходимые маркетинговые и комиссионные расходы в целях привлечения новых клиентов. Даже при самом хорошем управлении фонды получат меньше, чем другие участники рынка, не говоря уже о требованиях к качеству активов, ежегодной безубыточности и стресс-тестированию НПФ. После акционирования фонды стали уже не институтами социального обеспечения, а коммерческими предприятиями, зарабатывающими прибыль для акционеров, отмечают эксперты. В результате взимание постоянной части вознаграждения будет сделано за счет клиента, который в итоге получит меньшую доходность.