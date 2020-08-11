Пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, с 2021 года может быть увеличено, пишут «Известия» . Поправки к законодательству разрабатывает Минтруд, предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по стране до 11—12 тыс. рублей в месяц. Министерство считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году, сообщили в ведомстве.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае на малыша оговоренного возраста можно получать половину регионального прожиточного минимума на детей. По данным Минтруда, сейчас средства положены более чем 2 млн детей.

Есть основания предполагать, что из-за кризиса число получателей выплат вырастет, считает председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко. По его словам, сегодня до половины из всех многодетных семей в России живут за чертой бедности. В первую очередь увеличение пособия будет подспорьем именно для них. Что касается территориального распределения средств, значительная часть помощи уйдет в регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов: там доля многодетных семей выше и ниже доходы, предположил Рыбальченко.

По словам экспертов, увеличение выплат на детей всегда можно считать целесообразным решением: во-первых, это повышает статус и имидж страны как социального государства; во-вторых, в сложных экономических условиях пандемии, когда много граждан лишились работы, это особенно важно. Также пособия стоит платить не только малоимущим семьям, а всем, где есть дети до семи лет. В стране всего около 25 млн детей, около трети из них — дошкольники, отметили эксперты.