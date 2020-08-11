Правительство утвердило правила возврата средств при покупке туров по России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги», — сказано в документе.

Согласно постановлению, компенсация за покупку туров по России будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Отмечается, что условия программы распространяются на туры, круизы, а также проживание в гостинице. Список предложений будет опубликован в полночь 21 августа на сайте мирпутешествий.рф .