Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева в рамках дела о банкротстве просит истребовать у его супруги Анны транспортные средства, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Заявление управляющего Анастасии Колдыревой суд рассмотрит 5 октября.

Кроме того, управляющий подал заявление о привлечении Анны Мотылевой к участию в деле о банкротстве бизнесмена в качестве третьего лица. Также в августе суд удовлетворил заявление управляющего об истребовании из ГУ МВД РФ по Москве информации о наличии (отсутствии) возбужденных уголовных или административных дел в отношении Мотылевой.

В марте арбитраж продлил на шесть месяцев срок процедуры реализации имущества Мотылева. Ходатайство о продлении банкротства было направлено в суд Колдыревой. Арбитраж отметил, что не все мероприятия процедуры банкротства завершены, не реализовано имущество, не произведены расчеты с кредиторами.

Столичный арбитраж 19 февраля 2018 года признал Мотылева несостоятельным (банкротом), в отношении него была введена процедура реализации имущества гражданина.

В производстве суда находится на рассмотрении заявление Агентства по страхованию вкладов о взыскании солидарно 3,6 млрд рублей убытков с бывшего владельца «Российского Кредита» Мотылева и еще четырех топ-менеджеров организации. Также в заявлении конкурсного управляющего содержится требование о взыскании с экс-руководителей банка убытков на сумму от 1,5 млрд до 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в мае 2019 года кассационная инстанция подтвердила отказ АСВ в аресте имущества Мотылева на сумму 3,9 млрд рублей. Было отказано и в аналогичном требовании управляющего об аресте имущества еще четырех руководителей банка на сумму от 5,5 млрд до 6,5 млрд рублей.

Ходатайство об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления агентства о взыскании убытков в размере более 12 млрд рублей с экс-руководства банка.

В результате проведенной проверки АСВ установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, отметило АСВ.

Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал банк «Российский Кредит» банкротом.