Состояние главы американской компании Apple Тима Кука превысило 1 млрд долларов в результате роста стоимости ее акций. С такой оценкой выступило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg, ссылаясь на данные экспертов, составляющих «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Bloomberg не приводит точную сумму, которой, по данным его специалистов, располагает в настоящее время глава американской корпорации, но подчеркивает, что состояние Кука превысило 1 млрд долларов на фоне роста стоимости акций Apple. За минувшую неделю их цена выросла на Нью-Йоркской фондовой бирже почти на 5%. Капитализация компании превышает на данный момент 1,9 трлн долларов.

Эксперты агентства не исключают, что в реальности она может оказаться ниже 1 млрд долларов ввиду того, что глава Apple мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы.

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня Число миллиардеров за 2019 год выросло на рекордные 211 человек и достигло 2 825, сообщили эксперты Wealth-X. Большинство из людей с таким состоянием живут в США — 788 человек. Россия по этому показателю занимает четвертое место.

В минувший четверг компания Apple сообщила, что зафиксировала в III квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса. По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка компании составила 59,7 млрд долларов, а чистая прибыль — 11,3 млрд долларов.