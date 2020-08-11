Роструд заключил соглашения с 79 регионами для реализации программы по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. На региональном уровне идет процесс отбора и заключения договоров с работодателями, говорится в сообщении Минтруда.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой, в программу создания временных рабочих мест вошли более 90% регионов России. Перечень субъектов составлен на основе ситуации на рынке труда, региональных особенностей, эпидемической ситуации и потребности региона в федеральном финансировании.

В Минтруде рассказали, что на создание временных рабочих мест правительство выделило более 4 млрд рублей из резервного фонда. С помощью этих средств региональные власти смогут компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам. Наибольший объем субсидий предоставляется Свердловской и Ростовской областям, республикам Татарстан и Башкортостан, Пермскому и Краснодарскому краям. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет Роструд.

Работодатели будут получать выплаты не дольше трех месяцев. Субсидии будут выплачиваться на уровне минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых коэффициентов и районный коэффициент. В ведомстве добавили, что безработные россияне, которые будут заняты на общественных работах, продолжат получать пособие по безработице.