На сегодняшний день в России работает 61 страховой брокер, следует из опубликованного Банком России 10 августа реестра субъектов страхового дела. При этом в 2020 году пять страховых брокеров отказались от лицензий, а ни одной новой пока получено не было. Две компании стали жертвами карантинных мер из-за коронавируса. Однако обычно страховые брокеры сдают лицензии, поскольку соответствовать предъявляемым к ним со стороны регулятора требованиям слишком сложно и это не дает очевидных преференций в работе с клиентами, считает глава совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.



«Страховой брокер — единственный тип посредника, который в силу закона может встать на защиту интересов клиента (а более прочих в этом нуждаются клиенты-физлица). Кроме того, квалификация страховых брокеров позволяет им защищать интересы клиентов максимально эффективно. Очень жаль, что часть страховых брокеров принимает решение отказаться от лицензии из-за слишком сложных для них требований со стороны ЦБ, которым необходимо соответствовать. Мы считаем, что регулирование страховых посредников необходимо изменить», — сказала Катерина Якунина.

Она напомнила, что АПСБ направила в Минфин и Банк России предложения по изменению регулирования страховых посредников. Они касаются адаптации европейской директивы IDD к российским реалиям. Основа директивы заключается в том, чтобы регулировать не самих посредников, а отношения между участниками рынка. К каждому юридическому и физическому лицу, которое занимается страховым посредничеством, предъявляются единые правила. Посредники регистрируются, регулируются и контролируются в рамках единого законодательства. При этом общие для посредников правила обязаны соблюдать в том числе предприятия, оказывающие посреднические услуги не в качестве основной своей деятельности, например, автодилеры, туроператоры, банки и т. п. Правила, которые должен соблюдать посредник, должны зависеть не от вида посредника, а от типа клиента и вида заключаемого с ним страхового договора.

«Это приведет к тому, что условия работы для страховых посредников, которые продают относительно простые продукты, станут проще. А значит, на рынке будут появляться новые игроки, что повысит как качество страховых услуг, приобретаемых клиентами, так и удовлетворенность клиентов продуктами, а следовательно, вырастет и доверие к страхованию», — сказала Катерина Якунина.