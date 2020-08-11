Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщил в ходе онлайн-совещания президента с членами правительства вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем», — сказал он, обращаясь к президенту РФ.

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По словам вице-премьера, Россия направила предложения об изменении налоговых соглашений на Мальту, в Люксембург и Нидерланды. При этом Мальта и Люксембург положительно отреагировали на них. «Кроме того, мы ведем аналогичную работу и с другими юрисдикциями. В настоящее время письма с предложениями о внесении изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения Министерством финансов направлены на Мальту, в Люксембург и Нидерланды. С Мальтой и Люксембургом Министерством финансов проведены видеоконференции, и реакция коллег на наше предложение положительная. Что касается Нидерландов, то у голландцев есть еще время на подготовку ответа. Поэтому пока мы находимся в режиме ожидания, но если они будут затягивать, то, конечно, мы им об этом напомним», — отметил Оверчук.