Госкомпания «ДОМ.РФ» решила создать «ДОМ.РФ Девелопмент», сообщил журналистам во вторник генеральный директор ГК Виталий Мутко.

«Может быть, группа выйдет сама на девелоперские вещи. На последнем правлении создали компанию ООО «ДОМ.РФ Девелопмент», — отметил Мутко.

Также, по его словам, компания хотела бы заниматься не только реализацией федеральных земель, но и, например, развитием жилищных кооперативов.

«ДОМ.РФ» — агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.