Чистая прибыль ЮниКредит Банка по МСФО в первом полугодии 2020-го снизилась на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,151 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Прибыль до налогообложения уменьшилась на 22,6% и составила 7,601 млрд рублей. Чистый процентный доход банка снизился на 8% до 19,293 млрд рублей, операционные доходы увеличились на 10,4% до 26,686 млрд.

Операционные расходы банка за первое полугодие выросли на 15,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,859 млрд рублей.

Собственный капитал ЮниКредит Банка с конца 2019 года вырос на 3% и по состоянию на 30 июня был равен 219,678 млрд рублей. Активы увеличились на 17,1% до 1,436 трлн рублей, обязательства — на 20,1% до 1,216 трлн рублей.

ЮниКредит Банк — универсальная кредитная организация, входит в перечень системно значимых банков РФ. Финучреждение работает в России с 1989 года.