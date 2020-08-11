Клиентам банка «Таврический» и держателям карт других российских банков с 11 августа стал доступен новый сервис переводов с карты на карту, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сделать перевод можно на сайте банка, в интернет-банке «Частный клиент» и мобильном приложении «Таврического». Для этого достаточно заполнить простую форму, указав реквизиты своей карты, номер карты получателя платежа и сумму перевода. Безопасность платежей обеспечивается поддержкой сервиса 3D-Secure.

Пополнение карт «Таврического» с карт других банков осуществляется без комиссии.

Поддерживаются переводы с использованием карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» любых российских банков.