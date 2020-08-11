Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесла во вторник в Госдуму законопроект, который предусматривает выплату финансовой помощи гражданам, уволенным с работы в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ размещен в думской базе данных.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» — в статью 10 о полномочиях правительства в этой сфере. В законопроекте прописано, что Кабмин РФ «принимает решение и определяет порядок оказания обязательной ежемесячной финансовой помощи за счет средств федерального бюджета гражданам Российской Федерации, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части по причинам, связанным с последствиями действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Согласно законопроекту, размер финансовой помощи должен составлять не менее 70% среднемесячного заработка работника, но не может превышать уровень средней заработной платы в субъекте РФ, где был трудоустроен работник. Финансовая помощь предоставляется гражданину на период не более 12 месяцев.

По мнению авторов законопроекта, внесение таких законодательных изменений «позволит не допустить социальной напряженности и возрастания уровня социального неравенства в период режима повышенной готовности». Депутаты констатируют, что принятие документа потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

В Госдуму внесен законопроект о доплатах гражданам до прожиточного минимума при ЧС Из материалов к законопроекту следует, что Кабмин инициативу не поддерживает.

Кабмином законопроект не поддерживается, свидетельствует правительственное заключение, представленное в пакете внесенных в Госдуму документов. Аргументируя свою позицию, правительство, в частности, указывает, что, согласно статье 165 Трудового кодекса РФ, «вынужденное прекращение работы не по вине работника отнесено к числу случаев, когда ему предоставляются гарантии и компенсации, такие как сохранение места работы (должности) и среднего заработка. При предоставлении указанных гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств работодателя. Согласно статьям 178 и 318 Кодекса РФ, увольняемому работнику при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации гарантируется выплата выходного пособия. Также в случае признания в установленном порядке гражданина безработным по истечении периода, в течение которого за ним по последнему месту работы сохраняется средняя заработная плата, ему начисляется пособие по безработице».

«Принятие законопроекта может привести к ситуации, при которой уволенный работник будет получать денежные средства за один и тот же период времени из двух источников: от работодателя (сохраненный средний месячный заработок) и из федерального бюджета (финансовая помощь, пособие по безработице)», — объясняют в Кабмине.

Также там обращают внимание на то, что «законопроектом не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».



Напомним, на прошлой неделе эта же группа депутатов внесла проект закона, дающего возможность гражданам без дохода или с доходом ниже прожиточного минимума получать дополнительную помощь при чрезвычайных ситуациях. Эту инициативу правительство также не поддерживает.