Банк России предлагает клиентам кредитных организаций оценить уровень информационной безопасности услуг и сервисов. Принять участие в опросе могут как клиенты-физлица, так и представители компаний, следует из сообщения ЦБ.

Регулятор предлагает банковским клиентам оценить, как кредитная организация информирует о правилах безопасного использования сервисов, насколько они уверены в безопасности их персональных данных и насколько эффективны действия финучреждения в случае тех или иных инцидентов, а также ответить на ряд других вопросов.



Согласно содержанию анкеты, в числе прочего регулятора интересует, готовы ли банковские клиенты сдавать биометрические данные для упрощенной системы идентификации и пользуются ли они Системой быстрых платежей.



«Результаты опроса позволят получить срез мнений клиентов банков об уровне защиты их средств и персональных данных, а также помогут выяснить, осведомлены ли клиенты банков о новых финансовых технологиях и правилах безопасного пользования услугами (киберграмотность). Банк России проанализирует полученную информацию, будет учитывать ее в надзорной работе и при планировании регуляторных мер по предотвращению рисков, связанных с информационной безопасностью», — отмечается в релизе .