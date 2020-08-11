Минкомсвязь России запускает программу льготного кредитования компаний на реализацию задач по цифровой трансформации, а также льготного факторинга для разработчиков программных решений. Об этом сообщили во вторник в министерстве, уточнив, что в настоящий момент проводится отбор банков, которые примут участие в программе.

На получение кредитов под льготный процент смогут претендовать как компании с госучастием, так и частные компании. Основное условие для получения кредита — средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей на программы, включающие несколько проектов.

Банки — участники программы получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.

«Цифровая трансформация компаний способна как повысить их эффективность и доходность, так и стать драйвером экономики в целом. При разработке мер поддержки внедрения цифровых решений мы привлекали представителей банковского сектора и компаний, чтобы получить максимально простой и удобный для обеих сторон механизм кредитования», — отметил замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин, чьи слова приводятся в релизе.

Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью и запущен в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



Информация об уполномоченных банках будет размещена на официальном сайте Минкомсвязи по результатам заключения соглашений с банками о предоставлении субсидии. Проект по господдержке программ цифровой трансформации компаний продлится до 2024 года включительно.