Средние ставки снизились в июне более заметно по краткосрочным, чем по долгосрочным кредитам. О такой тенденции розничного кредитного рынка пишет Центробанк в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за июль.

«Снижение средних ставок в розничном сегменте кредитного рынка продолжилось в июне, однако оказалось более выраженным по краткосрочным (минус 0,4 процентного пункта, до 14% годовых), чем по долгосрочным (минус 0,2 п. п., до 11,4% годовых) операциям», — указано в материале.

Как поясняется, медленное снижение стоимости долгосрочного кредитования было связано с коррекцией вверх ставки в сегменте ипотеки с исторического минимума в 7,4% до 7,5% годовых. «Повышение среднерыночной ипотечной ставки, отмеченное впервые с конца 2018 года, обеспечил сегмент строящегося жилья. Это было связано как с изменением параметров ипотечных продуктов отдельными крупными банками, так и с растущей доступностью ипотеки для широких слоев населения благодаря новой программе льготной ипотеки, что проявилось в заметном росте среднего срока и суммы кредитования. В то же время средние ставки по автокредитам и необеспеченным потребительским кредитам на сроки свыше года в среднем снижались, отражая постепенное улучшение рыночной конъюнктуры в сегментах кредитования, сопряженных с более высоким риском», — отмечается в докладе.

По прогнозам ЦБ, в ближайшее время динамика стоимости розничных кредитов будет во многом определяться масштабами проникновения мер господдержки на рынок ипотеки, а также скоростью восстановления интереса банков, стремящихся сбалансировать соотношение рисков и доходности в своих кредитных портфелях, к потребительскому и автокредитованию.

По данным регулятора, в июне восстановительный рост портфеля розничных кредитов продолжился: за месяц он прибавил почти 1% против 0,2% в мае и сокращения на 0,7% в апреле. Тем самым к концу первого полугодия замедление кредитования населения в годовом выражении стало менее выраженным. При этом основу увеличения портфеля, как и месяцем ранее, составляли операции на сроки свыше трех лет, что, как констатируют в Центробанке, свидетельствует о сохранении ключевой роли динамики ипотечного кредитования в процессе восстановления розничной кредитной активности.

В обзоре отмечается, что ипотечный сегмент рынка оказался единственным, для которого банки — участники ежеквартального обследования отметили преобладающее смягчение условий кредитования во II квартале 2020 года, массово связывая это со снижением ставок по кредитам, в том числе за счет запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. «Во многом благодаря мерам господдержки в июне объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов (276 млрд рублей) смог вплотную приблизиться к максимальным значениям текущего года, зафиксированным в марте (306 млрд рублей), а годовой прирост ипотечного портфеля перестал снижаться, составив 13,7% после 13,6% в мае», — говорится в материале ЦБ.

ЦБ назвал сегмент депозитного рынка с противоречащим общей тенденции ростом ставок Рост ставок в сегменте депозитов на наиболее длительные сроки способствовал некоторому оживлению в данном сегменте рынка.

В сегментах автокредитования и необеспеченного потребительского кредитования в июне также наметились первые признаки оживления: портфели таких кредитов увеличились на 1,6% и 0,4% соответственно после двух месяцев сокращения задолженности. Тем не менее, согласно результатам обследования банков, во II квартале имело место ужесточение условий потребительского кредитования (в первую очередь за счет повышения требований к финансовому положению заемщиков), а сами розничные клиенты с осторожностью наращивали кредитную нагрузку, отдавая предпочтение кредитным картам и избегая срочных беззалоговых потребительских кредитов. «В совокупности с опережающим ростом традиционно менее рискованного ипотечного кредитования и практикой предоставления кредитных каникул это позволяло сдерживать чрезмерное накопление рисков и обеспечивало поддержание стабильного качества розничного кредитного портфеля», — указывает регулятор, уточняя, что в июне доля просроченной задолженности не изменилась и составила 4,7%.

«В ближайшие месяцы можно ожидать сохранения устойчивых темпов роста ипотечного кредитования благодаря мерам господдержки и реализации отложенного спроса населения на жилье в ипотеку по привлекательным ставкам. В то же время скорость восстановления активности в сегментах необеспеченного потребительского и автокредитования будет напрямую зависеть от масштабов улучшения потребительских настроений и возможности возвращения аппетита участников рынка к риску по мере нормализации макроэкономической ситуации», — прогнозируют в ЦБ. По информации регулятора, данные обследования за II квартал 2020 года свидетельствуют, что сами банки ожидают постепенного смягчения условий розничного кредитования, а также повышения спроса населения на новые кредиты до конца года.



В обзоре также указано, что в июне сохранялась умеренная динамика корпоративного кредитования.