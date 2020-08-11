Фондовые торги в РФ завершились во вторник в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,51% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 005,63 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,21%, достигнув отметки 1 296,01.

Комментируя ситуацию на рынке, эксперты, в частности, отмечают опережающую динамику акций АФК «Система». Агентство ТАСС в середине дня указывало, что бумаги на пике торговались на 13,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Сегодня было объявлено о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, при этом стало известно, что одной из площадок, где она будет производиться, станет завод, подконтрольный «Системе».

«Сегодня российские индексы открылись вверх на позитивном внешнем фоне, после чего продолжили активно расти вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтяными ценами. Глобальные рынки продолжают отыгрывать идею быстрого восстановления мировой экономики после появления эффективной вакцины против коронавируса», — пишет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его словам, во вторник индекс Мосбиржи обновил полугодовой максимум, а индекс РТС — двухмесячный.