Принято решение об эмиссии трех новых выпусков купонных облигаций Банка России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регулятора.

Совокупный номинальный объем новых выпусков составит 900 млрд рублей, свидетельствуют материалы ЦБ.

Номинальный объем КОБР-37 , КОБР-38 и КОБР-39 составит по 300 млрд рублей. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности (92 дня). Ставка купона равна ключевой ставке Банка России. Накопленный купонный доход начисляется за каждый день купонного периода по ключевой ставке, действующей в этот день.

Запланированная дата начала размещения 37-го выпуска КОБР — 8 сентября. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 9 декабря 2020 года. Для 38-го выпуска КОБР эти даты — 13 октября текущего года и 13 января следующего года соответственно, для 39-го выпуска — 10 ноября 2020-го и 10 февраля 2021-го.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.



КОБР размещаются начиная с августа 2017 года, первые 32 выпуска уже погашены .