Острая фаза кризиса, для которой характерно нарастание уровня стресса в экономике, завершена. К такому выводу пришли эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики на основании динамики ежедневного экономического стресс-индекса (Daily Economic Stress-Index, DESI).

«В течение недели с 4 по 10 августа 2020 года сводный индикатор D-DESI ни разу не поднимался выше 6,7%... К концу недели он и вовсе опустился до нуля. Низкое значение D-DESI стало на данный момент новой нормой, что указывает на фактическое завершение острой фазы кризиса, для которой характерно нарастание уровня стресса в экономике», — говорится в аналитической заметке.

Авторы отмечают, что «к данному моменту стабилизировались не только показатели финансовых и товарных рынков (цены на нефть, индекс РТС, ставки по корпоративным и суверенным еврооблигациям и др.), не только в российском банковском секторе по-прежнему сосредоточена значительная ликвидность, но и показатели реального сектора — потребление электроэнергии (плюс 0,3% к соответствующей неделе 2019 года после корректировки на температурный и календарный факторы) и погрузка грузов на железнодорожный транспорт (на 0,9% выше, чем за год до этого) — указывают на стабилизацию ситуации в российской экономике».

Росстат: экономика России сократилась во II квартале на 8,5% в годовом выражении В промышленном секторе падение составило те же 8,5%, в том числе добыча полезных ископаемых сократилась на 10,3%, розничный товарооборот — на 16,6%, пассажирооборот транспорта — на 79%, сфера общественного питания — на 48,9%.

«Фактически только один индикатор может сейчас указывать на некоторое ухудшение ситуации: ослабление номинального эффективного валютного курса (почти на 5% по сравнению с уровнем трех предыдущих месяцев). Однако и здесь такая интерпретация была бы слишком алармистской. По нашему мнению, ослабление рубля не столько говорит об ухудшении конъюнктуры и росте уровней стресса в российской экономике, сколько компенсирует потери бюджета и экспортеров, возникшие в связи с сокращением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+», — пишут эксперты.



Сценарий достаточно быстрого восстановления российской экономики сейчас представляется экономистам ВШЭ вполне вероятным. «Но нельзя исключить, что его реализации помешает вторая волна пандемии COVID-19, первые признаки возможного появления которой недавно обозначились во многих европейских странах», — делают оговорку аналитики.