Доля корпоративных облигаций в расширенном портфеле, через который государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» инвестирует средства «молчунов», на середину 2020 года достигла исторического максимума, пишет «Коммерсант» . На 30 июня в эти ценные бумаги было вложено 716,9 млрд рублей, или 39% портфеля, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России. Больший объем вложений в корпоративные облигации был лишь на конец 2016 года — 718,1 млрд рублей, или 35%.

До начала этого года основную долю в расширенном портфеле занимали гособлигации, однако сейчас их объем составляет 657,4 млрд рублей, или менее 36%. Больше половины (363 млрд рублей) этих вложений приходится на государственные сберегательные облигации (ГСО), которые ранее размещались Минфином по закрытой подписке. В следующие полтора года предстоит погашение ГСО более чем на 130 млрд рублей.

По словам представителя ВЭБа, на расширение возможностей инвестирования накоплений с минимальным риском и привлекательной доходностью направлено увеличение с 40% до 60% максимальной доли облигаций в расширенном портфеле. Также в этом году ГУК было разрешено до 10% пенсионных накоплений инвестировать в «вечные» бонды российских корпораций, а для ценных бумаг РЖД — до 20%. В пояснительной записке к изменению инвестдекларации расширенного портфеля ВЭБа отмечалось, что госкомпания планирует приобрести до 100 млрд рублей долговых бумаг транспортной монополии.

Большой объем средств ВЭБ инвестирует и в депозиты, на конец первого полугодия их объем составлял 397,2 млрд рублей, или 21,6%. В ВЭБе такие инвестиции объясняют «необходимостью поддерживать запас ликвидности, чтобы предоставить ее в случае требования ПФР». Часть средств из закрытых в конце I квартала депозитов была инвестирована на облигационном рынке. И если вложения в госбумаги в результате этого увеличились лишь на 18,2 млрд рублей, то вложения в корпоративные облигации — на 54,4 млрд рублей.