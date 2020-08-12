«Ростелеком» планирует стать основным оператором нового проекта «Цифровой город», разработкой которого компания занимается на базе фонда «Сколково», пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник, знакомый с ходом создания государственных цифровых систем. Факт разработки «Цифрового города» подтвердил вице-президент фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Судя по дорожной карте проекта, в его рамках «Ростелеком» планирует создать центр прикладных исследований (ЦПИ) «Цифровой город» и привлечь к сотрудничеству российские и зарубежные компании и вузы. В основу «Цифрового города» ляжет агрегационная платформа с рабочим названием Clarinet. К ней подключат субплатформы, среди которых IT-системы по аналитике «умного» дома, управлению автономным транспортом, экологическому мониторингу, прогнозированию чрезвычайных ситуации и биометрии. Внедрение «Цифрового города» поможет экономить муниципалитетам до 432 млрд рублей ежегодно, утверждают авторы дорожной карты.

Минстрой ранее разработал федеральный проект «Цифровой регион», цель которого — ускорить внедрение цифровых технологий в регионах, повысить качество госуправления и управления ресурсами ЖКХ. Стоимость проекта оценили в 137 млрд рублей, но он фактически заморожен до 2021 года.

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Эксперты считают, что новый проект не противоречит старым инициативам. По их словам, создание ЦПИ оптимально, когда большое количество участников объединяют усилия и инвестиции в одном научно-исследовательском направлении для масштабного проекта, но при этом им важно быть уверенными в сохранности капитала. Прямые затраты на создание самой платформы и ЦПИ не слишком значительны и вряд ли превысят несколько десятков миллионов рублей, доработка же компонентов платформы может осуществляться путем адресной финансовой поддержки резидентам «Сколково» в рамках «Цифровой экономики», считают эксперты. По их оценке, «Цифровой город» по аналогии с «Цифровым регионом» может в совокупности потребовать около 80—100 млрд рублей.