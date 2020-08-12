Части российских пенсионеров в текущем 2020 году повысят пенсии более чем на 5 600 рублей в месяц, говорится в сообщении Пенсионного фонда России.
«При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5 686,25 рубля», — заявили в пресс-службе ПФР.
Для того чтобы пенсия стала больше, при достижении 80 лет гражданину никаких заявлений в ПФР подавать не нужно. Прибавка начисляется автоматически. Выплачиваться она будет со следующего месяца после достижения 80 лет.
Почти половина участников опроса признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или оставить работу в более молодом возрасте.