Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства восстановит права более 1,2 тыс. обманутых жителей в пяти регионах России, сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет набсовет фонда.

«Сегодня мы провели наблюдательный совет и приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,2 тысячи дольщиков в 15 домах. По десяти домам мы выплатим компенсации, а еще пять домов достроим», — отметил Хуснуллин.

Застройщики получили 1,5 трлн рублей проектного финансирования на строительство жилья Банк ДОМ.РФ, который входит в структуру компании, выдал проектного финансирования на 600 млрд рублей.

По словам генерального директора фонда Константина Тимофеева, Фонд дольщиков достроит три дома застройщика ПО «Пермпромжилстрой» в Пермском крае и два дома «Кварстрой-НН» в Нижегородской области. Кроме того, выплатят компенсации дольщикам, которые купили жилье у обанкротившихся застройщиков «Шлиссельбург» в Ленинградской области, «Фонда жилищного строительства» и АО «Стройинтерсервис» в Саратовской области, «Базис-строй» на Булгакова, 25, и Пестова, 40, в Пятигорске Ставропольского края и двух домов ИК «Квартстрой-НН» в Нижегородской области.

По последним данным, в едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. долгостроев в 72 регионах страны.