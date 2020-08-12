Пенсионный фонд России (ПФР) до конца августа будет дистанционно назначать некоторые виды пенсий и выплат, автоматически продлевать и пересчитывать уже назначенные пособия, говорится на сайте фонда.

«Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», — говорится в сообщении.

В ПФР рассказали, что более 70% пенсий сейчас дистанционно оформляется по заявлениям, которые подаются через портал «Госуслуги». Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

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Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, говорится в сообщении ведомства. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля. С апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.