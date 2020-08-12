Дефицит федерального бюджета РФ по итогам семи месяцев текущего года превысил 1,5 трлн рублей. Такие данные содержатся в «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — июль 2020 года» , опубликованной на сайте Минфина.

Объем поступивших доходов составил 10 трлн 399 млрд 292,2 млн рублей, или 50,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исполнение расходов — 11 трлн 921 млрд 653,8 млн, или 60,6% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 54,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит достиг 1 трлн 522 млрд 361,6 млн рублей.

«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 1 трлн 825 млрд 383,8 млн рублей и минус 303 млрд 22,2 млн рублей соответственно», — указано в материале Минфина.



Согласно предыдущему аналогичному сообщению ведомства, дефицит федерального бюджета РФ за январь — июнь 2020 года равнялся 955 млрд 881,2 млн рублей.