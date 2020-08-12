«Тинькофф Бизнес» разработал кредитную линию, которую компании могут использовать для исполнения контракта при участии в госзакупках по 44-ФЗ. «В рамках такого кредита клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут не выплачивать основной долг до момента оплаты заказчиком услуг по контракту», — отмечается в релизе Тинькофф Банка.

Кредитная линия для госзакупок открывается в сумме до 10 млн рублей. Срок действия кредитной линии — плюс три месяца к сроку действия контракта на случай урегулирования всех вопросов с организатором закупки и получения финальных траншей от заказчика.

Ставка по кредитной линии составляет от 14% годовых. Также клиент ежемесячно вносит фиксированную плату за пользование кредитной линией — 990 рублей, она начисляется в день получения первого транша и затем регулярно в день внесения процентов по кредиту. В банке уточняют, что других комиссий, например за выплату траншей, одобрение кредита или досрочное погашение, в «Тинькофф Бизнесе» нет.

Клиент может погасить кредит после поступления денег от заказчика по контракту или досрочно в любой момент. Предварительное решение по кредитной линии в «Тинькофф» можно получить еще до победы в торгах.

«Для удобства клиентов «Тинькофф Бизнес» разработал именно кредитную линию: деньги можно брать частями в рамках кредитного лимита, чтобы оплачивать только актуальные для бизнеса закупки в рамках госконтракта. Проценты в рамках кредитной линии выплачиваются только на используемую кредитную сумму. Такой формат, в отличие от стандартного кредита, удобен для небольших компаний», — подчеркивается в сообщении.

Чтобы подать заявку на кредитную линию, предпринимателю или компании не обязательно быть клиентом «Тинькофф Бизнеса». Оформить заявку можно на сайте «Тинькофф», указав сумму необходимого лимита; затем надо представить паспорт, СНИЛС и выписку по счету (при условии обслуживания в другом банке). Все документы можно загрузить в личном кабинете. Если заявка будет одобрена, то компании необходимо открыть в «Тинькофф Бизнесе» расчетный счет для перечисления на него средств по кредитной линии. Этот же счет необходимо указать в контракте.

Клиенты, у которых уже есть счет в «Тинькофф Бизнесе», могут оставить заявку на оформление кредитной линии через своего персонального менеджера, в личном кабинете или мобильном приложении. При оформлении заявки клиенту не нужно представлять дополнительные документы — достаточно указать номер государственной закупки, по которой планируется заключить контракт.

