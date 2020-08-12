Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его семьи на сумму более 6 млрд рублей. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановление Головинского районного суда оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.

В соответствии с судебным актом, обращению в доход государства подлежат четыре квартиры, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений, два автомобиля, 800 млн рублей, 72 млн долларов, около 8,5 млн евро, обнаруженные в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина, а также принадлежащие его родственникам и близким. Общая стоимость обращенного в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей.

Черкалину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме того, ему инкриминируется получение взятки в размере 850 тыс. долларов от предпринимателя за общее покровительство.

СМИ: взяткодателем по одному из эпизодов дела Черкалина из ФСБ был совладелец банка «Транспортный» Согласно предъявленному Кириллу Черкалину обвинению, он только от «Транспортного» получил взятки на общую сумму 850 тыс. долларов.

По сообщениям СМИ, Черкалин признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой.

Согласно сайту Росфинмониторинга, Черкалин представлял ФСБ в Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов. Следствие считает, что незаконная деятельность обвиняемого происходила в период с ноября 2013 года по февраль 2015-го.



Как сообщалось, Кирилл Черкалин был начальником второго («банковского») отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ (прим. Банки.ру).