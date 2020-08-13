Около 40% россиян на фоне пандемии коронавируса решили начать откладывать деньги для создания подушки безопасности, также почти 40% заявили о желании повысить свою финграмотность, особенно в части того, как не стать жертвой мошенников. Это показало исследование компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющееся в распоряжении ТАСС.

«Это вполне логично, поскольку наличие подушки безопасности позволяет увереннее встречать кризис и не так сильно поддаваться его деморализующему влиянию. В свою очередь желание уберечься от мошенников обусловлено стремительным ростом их активности на фоне панических настроений населения с приходом пандемии», — говорится в исследовании.

Более 30% участников исследования заявили о желании выяснить, в какие официальные органы можно жаловаться в случае нарушения своих прав или при столкновении с мошенническими действиями. Более 20% опрошенных хотели бы пройти образовательные курсы, причем подавляющему большинству из них 20—30 лет.

Менее 10% сообщили, что будут следить за программами лояльности (акции, кешбэк, бонусы). «Это свидетельствует о том, что большинство граждан уже уделяют большое внимание данному вопросу», — отмечается в исследовании.

В целом оно показало, что более половины россиян (58%) готовы пересмотреть свое отношение к финансовым вопросам.

«Результаты исследования дают основание предположить, что потребность граждан восполнить пробелы в этой части сейчас будет только расти», — комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Исследование проводилось с целью выяснить, какое количество людей готовы пересмотреть свой подход к финансовым вопросам, улучшить свою финансовую грамотность, и что они готовы для этого предпринять. В опросе приняли участие свыше 3 тыс. респондентов в возрасте 20—60 лет по всей России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.