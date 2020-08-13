У пользователей смартфонов на базе операционной системы Android появились видеозвонки в мессенджере Telegram.

Первыми возможность совершать видеозвонки в Telegram получили пользователи устройств на базе iOS. В бета-версии приложения эта функция появилась еще в июне под номером 6.3.

Вслед за iOS такая функция стала доступна в бета-версиях мессенджера для Android и macOS.

Для устройств, работающих на Android и macOS, видеозвонки стали доступны в новой версии Telegram 7.0.0 beta.

Для того чтобы получить доступ к видеозвонкам, пользователям необходимо нажать на меню в правом верхнем углу любого чата. Для того чтобы эта функция заработала, обновленная бета-версия должна быть установлена на гаджетах обоих собеседников.