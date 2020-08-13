Чистая прибыль Новикомбанка за шесть месяцев 2020 года составила 8,2 млрд рублей по РСБУ, говорится в релизе финучреждения.

«Формирование финансового результата Новикомбанка за отчетный период в значительной мере определялось наращиванием объемов и улучшением качества активов, а также мероприятиями, направленными на увеличение эффективности бизнеса. Так, активы банка на 1 июля 2020 года составили 508,6 млрд рублей, что на 7,7% больше показателя на начало отчетного периода (472,1 млрд рублей). Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах вырос за полугодие на 6,6% и составил 458,6 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Процентные доходы банка за шесть месяцев 2020-го увеличились по отношению к аналогичному показателю за 2019 год и составили 15,812 млрд рублей.

