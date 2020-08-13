Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков указывают на усиление экономической активности в начале августа, при этом неустойчивая динамика в некоторых крупных секторах сдерживает восстановление экономики, говорится в очередном выпуске ЦБ «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».

«Такая тенденция вызвана ростом потребительского спроса и началом восстановления внешнего спроса на продукцию отдельных отраслей. Растет число отраслей, где деловая активность нормализуется по мере снятия или смягчения ограничительных мер. При этом волатильность в динамике платежей сохраняется, а неустойчивая динамика в некоторых крупных секторах сдерживает восстановление экономики», — говорится в материале регулятора.

По данным Центробанка, превышение входящих потоков над «нормальным» уровнем было зафиксировано в 43 из 86 отраслей, что является максимальным показателем за время наблюдений с марта 2020-го без учета неполных рабочих недель. Впрочем, сохраняющаяся неустойчивая динамика в некоторых крупных секторах сдерживает восстановление экономики.

На неделе с 3 по 7 августа отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня сократилось до минус 5,9% с минус 7,7% неделей ранее (27—31 июля). При этом объем входящих платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления практически вернулся к «нормальному» уровню (минус 0,7%) после увеличения отклонения на неделе (с 27 по 31 июля) до минус 11%, заключили в ЦБ.

