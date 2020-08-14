Онлайн-саммит «Customer Experience Summit 2020» состоится 23 сентября 2020 года.
Конференция будет полезна руководителям и директорам в сфере маркетинга, клиентского сервиса и специалистам, которые мотивируют команды и внедряют продукты для успешного управления клиентским опытом.
В рамках саммита можно узнать следующее:
- Детали построения четкой взаимосвязи между клиентским опытом и бизнес-результатом компании.
- Аспекты повышения уровня клиентоцентричности компании.
- Основы методологии для СX-трансформации компании.
- Как провести полный CX-аудит – диагностику.
- Методы измерения и управления CX, cбора и анализа больших данных.
- Как интегрировать СХ в проектирование бизнес-процессов и продуктов.
- Какие критерии успеха digital-стратегии для формирования лучшего опыта клиента.
- Как работает управление клиентским опытом в b2b.
Подробнее о конференции — на официальном сайте.
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