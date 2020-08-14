Онлайн-саммит «Customer Experience Summit 2020» состоится 23 сентября 2020 года.



Конференция будет полезна руководителям и директорам в сфере маркетинга, клиентского сервиса и специалистам, которые мотивируют команды и внедряют продукты для успешного управления клиентским опытом.

В рамках саммита можно узнать следующее:

Детали построения четкой взаимосвязи между клиентским опытом и бизнес-результатом компании.

Аспекты повышения уровня клиентоцентричности компании.

Основы методологии для СX-трансформации компании.

Как провести полный CX-аудит – диагностику.

Методы измерения и управления CX, cбора и анализа больших данных.

Как интегрировать СХ в проектирование бизнес-процессов и продуктов.

Какие критерии успеха digital-стратегии для формирования лучшего опыта клиента.

Как работает управление клиентским опытом в b2b.

Подробнее о конференции — на официальном сайте.



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