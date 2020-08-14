Онлайн-саммит «Customer Experience Summit 2020» состоится 23 сентября 2020 года.

Конференция будет полезна руководителям и директорам в сфере маркетинга, клиентского сервиса и специалистам, которые мотивируют команды и внедряют продукты для успешного управления клиентским опытом.

В рамках саммита можно узнать следующее:

  • Детали построения четкой взаимосвязи между клиентским опытом и бизнес-результатом компании.
  • Аспекты повышения уровня клиентоцентричности компании.
  • Основы методологии для СX-трансформации компании.
  • Как провести полный CX-аудит – диагностику.
  • Методы измерения и управления CX, cбора и анализа больших данных.
  • Как интегрировать СХ в проектирование бизнес-процессов и продуктов.
  • Какие критерии успеха digital-стратегии для формирования лучшего опыта клиента.
  • Как работает управление клиентским опытом в b2b.

Подробнее о конференции — на официальном сайте.

При регистрации на мероприятие укажите промокод «CE20» и получите скидку 5%.