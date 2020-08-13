Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», разработало оборудование беспроводного доступа, обеспечивающее передачу данных со скоростью до 50 Мбит/с на расстояние до 80 км. Оно позволит оперативно разворачивать широкополосные сети связи в районах со слабо развитой телекоммуникационной инфраструктурой, поясняется в сообщении «Ростеха».

«Основная функция комплекса «Степь» — организация стационарной и подвижной связи на участке «последней мили». В комплект входит точка доступа, которая интегрируется с наземной инфраструктурой связи и действует как ретранслятор. Для подключения удаленных пользователей к сети используются абонентские устройства, действующие в качестве мобильных модемов. Оборудование выдерживает экстремальные температуры от минус 50 до плюс 65 градусов и защищено от влияния осадков», — отмечается в релизе.

«Новый комплекс позволяет создавать высокоскоростные надежные защищенные сети для передачи больших объемов информации на территориях, расположенных вдали от инфраструктуры связи. Аппаратура будет востребована при проведении спасательных операций, строительных работ, на удаленных промышленных объектах. Оборудование не требует прокладки кабеля, что сокращает издержки на запуск системы по сравнению с другими способами подключения», — комментирует индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.



Опытный образец будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», уточняется в релизе.