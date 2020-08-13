Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остается одним из самых низких в мире, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остается одним из самых низких в мире», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что сокращение доходов федерального бюджета в связи с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за распространения коронавируса потребовало некоторого увеличения государственного долга. «Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и в десятки раз», — добавил он.

«В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны — почти 600 миллиардов долларов. Такой оценки придерживаются и международные инвесторы, и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне», — сказал Силуанов.