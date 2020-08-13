Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать новый государственный институт, который будет заниматься реформированием экономики страны, передает ТАСС.

«Чтобы добиться изменений, нам надо по примеру стран, достигших успеха в экономических преобразованиях, изменить систему управления экономикой. Но преобразование системы управления необходимо начинать не с фронтальной административной реформы, а с отделения управления развитием от текущего управления экономикой и создания специального органа управления развитием — такова мировая практика, она доказала свою успешность. Необходимо создать новый государственный институт — штаб реформ, отделив его от текущей работы правительства», — заявил Титов в четверг на встрече с журналистами.



По словам бизнес-омбудсмена, функциями нового института должно стать «выстраивание «дорожных карт» по реализации кластерных проектов в приоритетных секторах экономики на принципах проектного управления, а также программ системных изменений в экономической политике». Другая функция предполагает создание системы национального стратегического индикативного планирования на один год, пять лет и на 15 лет, скоординированной с бюджетной политикой. Кроме того, предполагается создать информационную систему, которая бы анализировала показатели российской экономики с помощью big data (больших данных), уточнил Титов.

