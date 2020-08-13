Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект приказа «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года». Документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу величина прожиточного минимума за II квартал выросла по отношению к I кварталу 2020 года на 5,3—6,5% в зависимости от группы населения.

Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года на душу населения в размере 11 468 рублей, для трудоспособного населения — в размере 12 392 рублей, для пенсионеров — в размере 9 422 рублей, для детей — в размере 11 423 рублей.

«Величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%», — указано в пояснительной записке к проекту приказа.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в целом по России устанавливается нормативным правовым актом Минтруда по согласованию с Министерством экономического развития и Министерством финансов. Исчисление величины прожиточного минимума за II квартал 2020 года произведено на основании потребительской корзины в целом по РФ и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за апрель, май, июнь 2020 года.

В Думу внесен проект изменения принципа расчета прожиточного минимума пенсионера для доплат к пенсии Региональные депутаты отмечают, что «ежегодно величина прожиточного минимума пенсионера на порядок ниже размера среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности населения».

Как следует из данных Росстата, которые представил Минтруд, потребительские цены выросли во II квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6%. «По данным Росстата, индекс потребительских цен во II квартале 2020 года к предыдущему кварталу составил 101,6%. Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 6,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 103%», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.



Величина прожиточного минимума в целом по РФ предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, напоминает Минтруд.