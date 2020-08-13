Компания Facebook, которой принадлежит социальная сеть Instagram, обвиняется в незаконном сборе и хранении биометрических данных более чем 100 млн пользователей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду портал Business Insider.

По его данным, против компании был подан коллективный иск, в котором утверждается, что в Instagram присутствует специальная функция, использующая систему распознавания лиц для идентификации личности. Таким образом создается «шаблон лица», хранящийся в базе данных приложения. В иске также указывается, что данный инструмент автоматически сканирует лица людей, изображенных в сообщениях других пользователей, даже если они не используют соцсеть.

Подобная практика, как отмечается в исковом заявлении, нарушает закон штата Иллинойс, который запрещает компаниям собирать биометрические данные пользователей без их ведома или согласия. В соответствии с местным законодательством Facebook может быть вынуждена заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. долларов за каждое подобное нарушение. Таким образом, если американская корпорация будет признана виновной, общая сумма штрафа может составить до 500 млрд долларов.

«Когда Facebook собирает защищенные биометрические данные пользователей Instagram, она использует их для расширения возможностей распознавания лиц во всех своих продуктах, включая приложение Facebook, и делится этой информацией в различных сервисах. Facebook делает все это без предоставления каких-либо необходимых уведомлений или раскрытия информации, требуемых законодательством штата Иллинойс», — говорится в исковом заявлении.



В свою очередь представитель Facebook Стефани Отуэй, как подчеркивает портал, отрицает все выдвинутые обвинения. «Данный иск не имеет никаких оснований. Instagram не применяет технологию распознавания лиц», — отметила она.