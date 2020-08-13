Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок снизит ставку налога на прирост капитала с 21% до 15%. Об этом Трамп объявил в четверг в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Я во время второго срока [президентства] собираюсь сократить налог на прирост капитала до 15%», — отметил глава государства. «Мы собираемся понизить его до 15%. Ставка сейчас составляет 21%», — добавил Трамп, заверив, что примет эту меру без каких-либо осложнений.

Как поясняет телеканал, у президента США недостаточно полномочий, чтобы решать такие вопросы без согласия конгресса. В этом случае Трамп может обойти законодателей, если снизит ставку налога за счет индексации прироста капитала и его привязки к уровню инфляции. Глава государства считает такую меру необходимой для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.



Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти 500 млрд долларов для преодоления последствий пандемии. Ранее конгресс одобрил выделение на эти цели 350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер объемом более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.