«ДомКлик» от Сбербанка расширяет действие акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Получить скидку 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке Сбербанка по программе кредитования «Готовое жилье» теперь можно не только при покупке квартиры, но и при покупке жилого дома, части дома или таунхауса с сайта DomClick.ru», — говорится в релизе.



Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на DomClick.ru.

Скидку 0,3 п. п. на ставку по ипотеке можно получить, если объект отвечает следующим условиям: