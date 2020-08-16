«ДомКлик» от Сбербанка расширяет действие акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Получить скидку 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке Сбербанка по программе кредитования «Готовое жилье» теперь можно не только при покупке квартиры, но и при покупке жилого дома, части дома или таунхауса с сайта DomClick.ru», — говорится в релизе.
Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на DomClick.ru.
Скидку 0,3 п. п. на ставку по ипотеке можно получить, если объект отвечает следующим условиям:
- это жилой дом, часть жилого дома, таунхаус, расположенный на землях населенного пункта с назначением ИЖС;
- дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жилье»;
- на земельном участке и кадастровом плане участка нет других объектов недвижимости, кроме данного жилого дома;
- в объявлении указан кадастровый номер земельного участка и дома;
- объявление о продаже дома отмечено значком «Скидка 0,3%» и отправлено на одобрение с сайта DomClick.ru.