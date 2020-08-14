Российские заемщики в июле 2020 года подали 13,3 млн заявок на получение ссуд. Это всего на 5% меньше мартовских значений (до карантина) и на 6% больше показателей июня. Таковы предварительные данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Драйвером спроса граждан в июле стала ипотека, рост числа заявок по сравнению с июнем 2020-го составил 21,3%.

«Снижение ставок, популярность программ государственной поддержки, а также маркетинговая активность банков, заинтересованных в привлечении заемщиков хорошего кредитного качества, привели к росту числа заявок на получение кредитов, прежде всего автокредитов и ипотеки, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Сказывается и отложенный спрос апреля и мая 2020 года, когда многие заемщики, особенно с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), откладывали серьезные траты на волне пандемийной неопределенности. Однако аппетит к риску у банков остается низким, о чем говорит невысокий уровень одобрения заявок. Поэтому заемщикам при принятии решения о получении кредита и выборе конкретного кредитного продукта лучше ориентироваться на свой ПКР».