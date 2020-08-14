Чистая прибыль СК «Росгосстрах Жизнь» по итогам первого полугодия 2020 года достигла 129,2 млн рублей, совокупные сборы — более 9,5 млрд рублей, следует из релиза компании.

Резервы составили 24,2 млрд рублей, а активы по состоянию на 30 июня 2020 года — 30 млрд рублей, увеличившись за год более чем в 2,3 раза.

«При этом премия по заключенным в текущем году договорам с регулярными взносами CК «Росгосстрах Жизнь», активный бизнес которой начался только с 2019 года, вошла в четверку лидеров рынка с долей 7,8% в этом сегменте. Общие сборы компании в целевом секторе рынка — с исключением кредитных видов и ДМС — по итогам первых шести месяцев 2020 года достигли 9,3 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Сборы СК «Росгосстрах Жизнь» обеспечены за счет широкой сети дистрибуции, которая представлена как банкострахованием (розничный банк «Открытие», подразделения банков сегмента рrivate вanking и рыночные розничные банки-партнеры), так и другими каналами продаж.