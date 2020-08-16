Сбербанк и OCS Distribution обеспечили своим корпоративным клиентам возможность моментальной оплаты онлайн-закупок IТ-оборудования и бытовой техники бизнес-картами. Это первая сделка B2B-эквайринга на рынке IТ-дистрибуции, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь все клиенты OCS, ведущего проектного дистрибьютора российского IТ-рынка, могут оплачивать покупки дебетовыми и кредитными бизнес-картами Сбербанка. OCS также подключился к партнерской программе банка», — говорится в релизе.

B2B-платформа онлайн-продаж OCS обслуживает более 5 тыс. дилеров и позволяет максимально быстро и просто закупать оборудование оптом. При традиционной оплате по счету сделка занимает минимум один день. Запуск эквайринга позволит компании, получив подтверждение оплаты, сразу же отгрузить товар со склада. При этом клиент сможет совершить покупку, даже не располагая достаточными средствами: выручит кредитная бизнес-карта Сбербанка.

Преимущества кредитной бизнес-карты Сбербанка: